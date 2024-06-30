أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، باندلاع حريق داخل مخزن للمواد الإنشائية في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق متوسط داخل مخزن للمواد الانشائية في منطقة كمب سارة".

يشار الى أن بغداد ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حرائق غالبيتها تندلع في دور سكنية ومحال تجارية ومؤسسات حكومية فضلاً عن مناطق زراعية.