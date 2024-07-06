النيران "تهدأ" في العراق.. الأسبوع الأخير من حزيران انتهى بانخفاض الحرائق 90%

وتتبعت "السومرية نيوز"، بيانات تنبيهات الحرائق التي توفرها وكالة ناسا بناء على رصد الأقمار الصناعية، واتضح انه في الأسبوع الأول من 3 الى 10 حزيران الماضي سجل العراق 3203 حرائق، اما في الفترة من 10 الى 17 حزيران بلغ عدد تنبيهات الحرائق 3194 حريقًا، مايعني انه خلال الأسبوعين الاولين من شهر حزيران سجل العراق حوالي 6400 حريق.بالمقابل، سجل العراق في الأسبوعين الأخيرين من حزيران حوالي 1400 حريق فقط، فيما يظهر الانخفاض التدريجي من الأسبوع الثالث مقارنة بالاسبوع الرابع.حيث سجل الأسبوع الثالث من حزيران، من 17 وحتى 24 حزيران، 1037 حريقًا، بينما سجل الأسبوع الرابع والأخير من حزيران من 24 حزيران وحتى 1 تموز، فقط 339 حريقًا.وعند تحليل البيانات، يبدو ان الحرائق كانت مرتفعة خلال الفترات التي شهد العراق فيها موجات حارة تجاوزت الـ50 مئوية، فيما هدأت الحرائق نسبيًا مع عودة الحرارة خلال الأيام الأخيرة من حزيران الى مستويات الـ40 مئوية وغياب الموجات الساخنة.