تسع محافظات تعطل الدوام الرسمي يوم غد الخميس

وأكدت مجالس محافظات كل من بابل وواسط وذي قار وميسان وديالى والديوانية والمثنى ونينوى والنجف تعطيل الدوام الرسمي في مؤسساتها ودوائرها يوم غد الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة وصعودها فوق الـ50 درجة.وتشير خارطة درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء، الى تسجيل 8 محافظات درجات حرارة 50 مئوية او اكثر مع حلول المنخفض الموسمي الحراري على العراق والذي سيستمر لـ 3 أيام.ومن المتوقع ان تسجل مدن جنوب البلاد درجات حرارة تتراوح بين 50 و 52 مئوية، فيما ستكون في مدن وسط البلاد بين 48 و50، اما غرب البلاد فتتراوح بين 45 و48 مئوية، فيما ستكون بين 39 و45 مئوية في شمال البلاد واقل في المناطق الجبلية.