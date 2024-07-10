"فساد ملف التغذية المدرسية".. تواقيع نيابية لاستضافة وزير التربية

السومرية نيوز – خاص

كشفت النائبة ذكرى الرديني، اليوم الأربعاء، عن جمع تواقيع لاستضافة وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، فيما اشارت الى ان احد أسباب الاستضافة هو ملف التغذية المدرسية.

وقالت الرديني لـ السومرية نيوز ان "ملف التغذية المدرسية هو احد ملفات الفساد والذي احيل الى هيئة النزاهة"، مبينة ان "هذا الملف محصور بين وزارتي التربية والصحة".

وأضافت انه "تم جمع تواقيع نيابية لاستضافة وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري بشأن ملف التغذية المدرسية والابنية المدرسية وبيع المناصب"، مشيرة الى ان "طريقة تخزين المواد الغذائية بملف التغذية المدرسية غير صحية".

وأكدت ان "التغذية المدرسية لم توزع بطريقة صحيحة وفق لما مخصص لها".