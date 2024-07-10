تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في ديالى

قررت محافظة ديالى، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس في جميع دوائر المحافظة.

وقالت المحافظة في بيان، "وجه محافظ ديالى مثنى التميمي بتعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة الحكومية ليوم غد الخميس المصادف 11/تموز/ 2024".

وقال التميمي بحسب البيان إن "تعطيل الدوام جاء بسبب ارتفاع درجات الحرارة وحرصًا على سلامة وصحة المواطنين والموظفين في ظل الظروف الجوية الصعبة التي تشهدها المحافظة".