أين وصلت التحقيقات بقضية وزارة الإعمار الخاصة بضبط 9 مليارات داخل سيارة ببغداد؟

السومرية نيوز – خاص

علقت لجنة النزاهة النيابية، على قضية وزارة الإعمار الخاصة بضبط 9 مليارات داخل سيارة في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال عضو اللجنة هادي السلامي لـ السومرية نيوز، ان "التحقيقات مازالت مستمرة بشأن قضية ضبط مبلغ 9 مليارات دينار داخل سيارة في المنطقة الخضراء وسط بغداد"، بعدما أدت وزارة الاعمار انها سلفة لاحد المقاولين.

وذكر ان "هيئة النزاهة تحقق في القضية"، لافتا الى ان "جهاز الادعاء العام والجهات الرقابية المختصة الأخرى ستتخذ اللازم بشأن القضية".

وبعملية غريبة من نوعها في المنطقة الخضراء، أوقفت القوات الأمنية في وقت سابق، سيارتين تحملان مبالغ مالية ضخمة، واحتجزت السيارة الأولى التي تحمل 5 مليارات دينار فيما فرَّ سائق السيارة الثانية وبحوزته 4 مليارات دينار إلى جهة مجهولة، الأمر الذي خلق ضجة كبيرة خصوصاً بعد ورود اسم وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني في حيثيات القضية.

وكان مصدر أمني، أفاد، باعتقال "مقاول" ينفذ مشروع مجسر في بغداد بحوزته مبالغ ضخمة قال بأنها "سلفة".

وقال المصدر، إن "القوات الأمنية اعتقلت مقاولا ينفذ مشروع مجسر في بغداد"، مؤكداً "هروب مقاول آخر وتم ضبط سيارة تخصه"، مضيفاً، إن "المقاول تم صرف سلفة له بمبلغ 9 مليارات دينار وحمل معه مبلغ 5 مليارات وُضِعت بسيارتين".

وتوعدت عضو لجنة النزاهة النيابية سروة عبد الواحد، بكشف تفاصيل ضبط 5 مليارات دينار عراقي داخل عجلة في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وكتبت عبد الواحد، تدوينة على منصة X عن "التعامل مع تسعة مليارات دينار، وضبط خمسة مليارات منها، وهروب العجلة الثانية التي تحمل أربع مليارات".

وأضافت عبد الواحد، "حتى الآن كل التوضيحات التي أسمعها من أصحاب الشأن بهذا الخصوص غير مبررة، فمنهم من يقول إنها سلفة لمقاول".

وتهكمت عبد الواحد، قائلةً "سبحان الله المقاول في الخضراء"، مضيفة أنه "تم ضبط المبلغ في سيطرة بابليون".

وتابعت، أن "هناك من يقول إنه سوء فهم وتم حلُّ الموضوع"، مؤكدة "نحن في لجنة النزاهة لن نترك الموضوع مجهولاً، وسنُطلع الرأي العام عليه".