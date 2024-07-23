بعد الحديث عن "مداهمة حسينية".. الشايع يتوعد حكومة البصرة وأحد الضابط

توعد "أحمد الشايع" الذي هرب من أحد سجون البصرة، حكومة المحافظة وأحد الضباط بعد الحديث عن مداهمة حسينية تابعة لعائلته.



وقال الشايع في مقطع فيديو متداول، "حكومة البصرة الى اين تصلون هل تريدون ايقاف مجلس الحسين".

وأضاف "بصمة مني اقلب الفاو نساء ورجال"، مشدداً بالقول "انا لا انتمي لحزب وقوي بشباب الفاو".

وكشف الشايع عن "قيام قوة امنية بمداهمة موكب وحسينية ام الحسن التابعة لنا بيت شايع"، مضيفا "انا مسافر خارج العراق وهناك ضابط برتبة ملازم لن اتركه".

يشار الى أنه في 28 شباط 2023، أعلن جهاز الأمن الوطني، اعتقال صاحب شركة حاصلة على عقود في مشروع انشاء ميناء الفاو الكبير (أحمد الشايع) وفق مذكرات قبض قضائية في البصرة.

وفي (19 شباط 2024) أكدت وزارة الداخلية هروب الشايع من السجن بأحد مراكز الشرطة في محافظة البصرة.