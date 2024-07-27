اصابة 3 اشخاص بالاختناق نتيجة تسرب "كلور" من اسطوانة شرقي بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم السبت، باختناق 3 اشخاص نتيجة تسرب غاز "كلور" من اسطوانة شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز انه " أصيب 3 اشخاص بحالة اختناق نتيجة تسرب كلور من اسطوانة ضمن قضاء الزوراء شرق العاصمة بغداد".

وأضاف، ان " الانفجار لم تعرف أسبابه"، مشيرا الى ان "سيارات الاسعاف هرعت الى مكان الحادث لإسعاف المصابين".