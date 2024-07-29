للمطالبة بالتعيين.. العشرات من ذوي المهن الصحية يتظاهرون أمام وزارة المالية

وقال مراسل السومرية نيوز، إن ما يقارب الـ250 شخصا من ذوي عقود المهن الصحية تظاهروا اليوم أمام الباب الخلفي لوزارة المالية وسط بغداد.



وأضاف المراسل، أن المتظاهرين من أصحاب العقود وطالبوا بتثبيتهم على الملاك الدائم لوزارة الصحة.