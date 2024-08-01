السومرية نيوز تتفوق عراقياً وعربياً في مؤشر "مهنية وسائل الإعلام"

واختيرت السومرية نيوز، ضمن هذا المؤشر على اعتبار انها "الأكثر مشاهدة وزيارة بين المواقع والمنصات العراقية".وبحسب مؤشر مهنية وسائل الإعلام MPIndex - أول مؤشر عربي لقياس مهنية وسائل الإعلام بالشرق الأوسط – فان وكالة السومرية نيوز جاءت بالمرتبة الثانية على مستوى العراق و16 على مستوى الشرق الأوسط، وهذا يعني تفوقها على العديد من المنصات الإخبارية المعروفة على المستوى العربي عموماً والعراقي خصوصاً.واهتم المؤشر بتقييم المؤسسـات الإعلامية الناطقـة بالعربية (المحلية/الإقليمية) الأكثـــر انتشاراً وتأثيراً، ويعمل على تقييم الهيكل التنظيمي وسياسـات المؤسسات الإعلامية على المحاور الأربعة الأولى (الشفافيـــة - قواعد المســــــــــاءلة - الميثاق التحريري - مدونة سلوك للشبكات الاجتماعية).