نتائج امتحانات الدور الثاني للسادس الابتدائي في 9 مديريات تربية

حيث أعلنت المديرية العامة لتربية محافظة ذي قار نتائج امتحانات الدور الثاني للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2023 و2024، لتكون تاسع مديرية تربية تعلن النتائج.وكانت تربية صلاح الدين والكرخ الثالثة وكربلاء المثنى والكرخ الأولى والكرخ الثانية وممثلية اربيل وديالى قد أعلنت جميعها نتائج الدور الثاني للسادس الابتدائي.