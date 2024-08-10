اعتقال شخصين بعد تعنيفهما ثلاثة أطفال في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، باعتقال شخصين بعد تعنيفهما ثلاثة أطفال في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم القبض على عم وابنه الذي يعمل منتسبا في الجيش قاما بتعنيف ثلاثة أطفال ضمن منطقة بوب الشام".

وأضاف المصدر أنه "تم القبض عليهما بعد تقديم شكوى من قبل شقيقة الاطفال المعنفين".