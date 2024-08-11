توقعات السياحة العراقية لعدد الزائرين الإيرانيين أكبر من توقعات طهران بـ180%!

وقال مدير دائرة المجاميع السياحية في هيئة السياحة التابعة لوزارة الثقافة مهدي غضبان الساعدي إنه تمت تهيئة خمسة منافذ برية، هي زرباطية و الشلامجة لاستقبال الوافدين من إيران، والمؤمل أن تصل أعدادهم إلى ما يقارب الـ 13 مليونا، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأضاف: "فضلا عن تجهيز منفذ الشيب لاستقبال وافدي أفغانستان وباكستان وجنسيات أخرى، ويعد من أكثر المنافذ زحاما، بينما تمت تهيئة منفذ سفوان لدخول زائري دول الخليج، ومنفذ المنذرية في مندلي لدخول الأتراك والأذربيجانيين".وكشف الساعدي، عن تجهيز أكثر من 40 كابينة لختم الجوازات، إضافة إلى توفير مياه الشرب والمراوح والمسقفات للوقاية من أشعة الشمس، فضلا عن جهوزية المنافذ الجوية لاستقبال جميع الجنسيات في مطاري بغداد والنجف الأشرف.وأشار إلى وجود تعاون بين الهيئة ومديرية الإقامة، لتصميم (فيزا) إلكترونية خاصة بزيارة الأربعينية، عند ختم الجواز مع (باركود) لتسهيل مرور الزائرين.والعام الماضي بلغ عدد الزائرين الأجانب قرابة 6 ملايين زائر بينهم 4 ملايين زائر إيراني، فيما تتوقع ايران ان يبلغ عدد زائريها هذا العام 4.6 مليون زائر فقط، بينما يتحدث المسؤول في السياحة عن 13 مليون زائر، وهو توقع يفوق التوقعات الإيرانية بـ180%.وفي احسن الأحوال قد يكون اجمالي عدد الزائرين الأجانب 7 ملايين زائر، ما يعني ان توقعات المسؤول في هيئة السياحة تفوق جميع التوقعات العراقية والإيرانية بضعف الرقم المتوقع.