العراق.. 60% من المساحة الزراعية أصبحت "خارج مسؤولية" الأنهار وتتكفل بها "الآبار"

واوضح المتحدث الرسمي للوزارة محمد الخزاعي أن "العراق فقد ما يقارب 60 % من الأراضي الزراعية المسقية بمياه الأنهار بسبب شح المياه والتغيرات المناخية الصعبة التي ضربت العراق مما اضطرنا لتقليص مساحة خطتنا الزراعية الشتوية الخاصة بمحصول القمح إلى مليون ونصف المليون دونم فقط".واشار الى "اجتهاد الوزارة لايجاد البدائل من خلال التوسع في الأراضي الصحراوية عن طريق ري هذه الأراضي بالمرشات التي تروى بالمياه الجوفية".وأشار الى انه “استطعنا زراعة 4 ملايين دونم لتعويض النقص بالأراضي التي تروى عن طريق الأنهر، ونجحنا بإنتاج 6 ملايين و400 الف طن من الحنطة"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وانخفضت مساحة الأراضي الزراعية في العراق المسقية بمياه الأنهر بنسبة 60%، أي نتيجة تقليص المساحات المزروعة من 6 ملايين دونم الى حوالي 2 مليون دونم فقط.