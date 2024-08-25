تعرف على المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي فيها غداً

السومرية نيوز – محلي

أعلنت عدد من المحافظات، عن تعطيل الدوام الرسمي فيها غداً.

وقررت محافظة تعطيل الدوام الرسمي فيها غدا باستثناء الدوائر (الأمنية والخدمية والصحية). كما قررت محافظات والنجف وميسان وواسط والبصرة تعطيل الدوام يوم غد الاثنين. وقررت محافظة أيضا تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الرسمية التابعة لها يوم غد الاثنين.

