كم محافظة أعلنت تعطيل الدوام الرسمي حتى الان؟

السومرية نيوز – محلي

أعلنت محافظتان حتى الان، عن تعطيل الدوام الرسمي فيهما الاثنين المقبل.

وقررت محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأعظم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

كما أعلن مجلس محافظة تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين 28/ صفر الموافق 2/ 9/ 2024، باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية والصحية، بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد الرسول الاعظم " محمد" صلى الله عليه وآله وسلم.