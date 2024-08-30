الوقف السني يحسم الجدل بشأن تحويل جامع إلى مجمع سكني في بغداد

وجاء في نص بيان أصدره الديوان، ورد لـ السومرية نيوز، ان “صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت خلال اليومين الماضيين خبرا – يتحدث عن عزم أحد المستثمرين لتحويل جامع عمر المختار في منطقة اليرموك ببغداد إلى مجمع سكني بعد تهديمه، ونحن إذ نعلن عن تفنيد هذه الأخبار المتداولة، وأنها أخبار خاطئة ولاتمت للواقع”.وأضاف البيان، أن “أحد المحسنين قد تكفل بإعادة تأهيل وترميم الجامع على وفق الطراز المعماري الحديث لاستيعاب أربعة آلاف مصل وقاعة كبيرة للمناسبات الدينية ومركزا إقرائيا لتحفيظ القرآن الكريم ومنازلا للكوادر الدينية العاملة في المسجد”.وحذر من “المساس بالمؤسسات الدينية ونشر الأكاذيب حولها خاصة أن من يسعى إلى الترويج لهذه الشائعات هو من غير سكنة المنطقة ونسب إليها كونه أحد كوادر الجامع الدينية بعد أن تضاربت مصالحه الشخصية مع مشروع تطويره”.واكد ديوان الوقف السني، على “ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات من مصادرها الرسمية، كما حذر من اختلاق أية أخبار أو معلومات من شأنها إثارة جدل شعبي أو قد تسبب فوضى لدى العراقيين ودونها سيتخذ ديوان الوقف السني السبل القانونية تجاه مروجي هذه الأكاذيب”.