تسجيل هزة أرضية في العراق

السومرية نيوز – محلي

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تسجيل هزة أرضية قرب مدينة العمارة.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث هزة ارضية بقوة 4 درجات هذا اليوم الاثنين في الأراضي الإيرانية، تبعد ۸۰ كم عن الحدود العراقية و143 كم عن مدينة العمارة".

وأضافت ان "سكان المنطقة المحيطة شعروا بها"، لافتة الى "اننا سنوافيكم في حالة حدوث أي مستجدات أخرى".

ودعت "المواطنين الى الابتعاد عن الإخبار الكاذبة والإشاعات والالتزام بالوصايا الزلزالية".