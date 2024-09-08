ذي قار تسجل حالات نزوح من مناطقها نتيجة شح المياه والجفاف

وقال الرميض أنَّ "النزوح مستمر يوميا، ولا سيما في مناطق الأهوار"، مضيفا إن "مناطق الأهوار والمناطق الزراعية هي التي تشهد موجة النزوح على الأغلب"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأضاف أن "المواطنين يهاجرون نحو محافظات وكربلاء والنجف، فيما تتوجه نسبة قليلة إلى مدينة الناصرية"، لافتا الى أن "المهاجرين يتوجهون إلى المناطق الزراعية التي تعتمد على الآبار".وتابع الرميض أن "هذه الهجرة تؤثر سلبا في التركيبة الديموغرافية للمحافظة، إذ إن بعض القرى تلاشت ولم يبق فيها إلا عدة بيوت فقط".ومع تأثر العراق بالجفاف، إذ صنفته الأمم المتحدة ضمن المركز الخامس عالميا من الأكثر تأثرا بالتغيير المناخي، وضعت الحكومة خططا عدة لتوفير المياه وترشيد استهلاكها.من جهته، أكد مدير عام بيئة ذي قار، موفق حامد خضير، أن الهجرة التي تشهدها محافظة موسمية، محذرا من التأثير السلبي لهذه الهجرة.وقال خضير، إن "ذي قار سجلت أعلى درجة حرارة عالمية تجاوزت درجة الغليان"، وأضاف أن "الموارد المائية شحيحة وهو ما يؤدي إلى نزوح بسبب الجفاف"، مؤكدا أن "هؤلاء النازحين سيعودون في موسم الشتاء، وقد يستقر بعضهم موطنهم الجديد".وتابع خضير أن "هؤلاء المواطنين يعيشون على الصيد والزراعة، ولا بد من توفير المياه لهم، أو أي مصدر رزق آخر"، وبين أنه "بالتعاون مع منظمة الفاو، نفذنا في 2017 مشروع (تحسين سبل العيش) في مناطق الطار والشطرة والرفاعي والغراف، حيث تم منحهم حيازات لزراعة نباتات مفيدة اقتصاديا ومقاومة للحرارة".وأكد خضير أن "جفاف الأهوار يؤثر سلبا في توازن النظام الطبيعي، وستؤثر الهجرة في المناطق الجديدة، إذ سيعيش المهاجرون في المناطق العشوائية والهامشية مما يؤدي إلى ازدياد الجريمة والجهل". وختم خضير بالقول إن "مربي الجاموس هم الأكثر تضررا، وقد اضطروا في إحدى السنوات إلى النزوح إلى مركز الناصرية".