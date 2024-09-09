حريق ضخم يلتهم عمارة وسيارتين وسط كربلاء (فيديو)

وقال المصدر في حيث لـ السومرية نيوز، إن "حريق كبيرا اندلع في عمار تحتوي على شقق سكنية ومحال تجارية في تقاطع المركز في حي المعلمين وسط المدينة"، مشيرا الى "احتراق سيارتين كانتا قريبتين من مكان الحادث".وأضاف المصدر، ان "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وتحاول اخماد الحريق وعدم وصوله الى المباني المجاورة له".