رئيس مجلس القضاء يتبرع ببناء منزل وتجهيز صالة رياضية لنجلة عماد

وفي وقت سابق من اليوم، كرم القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اللاعبة نجلة عماد بمناسبة فوزها بالميدالية الذهبية في منافسات تنس الطاولة ضمن دورة الالعاب البارالمبية المقامة في باريس للعام الحالي.المجلس ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان القضاء الأعلى القاضي أستقبل الخميس اللاعبة نجلة عماد بمناسبة فوزها بالميدالية الذهبية في منافسات تنس الطاولة ضمن دورة الالعاب البارالمبية المقامة في باريس للعام الحالي.وبحسب البيان، كرم المجلس، اللاعبة نجلة عماد تثمينا لفوزها ورفع اسم في المحافل الدولية.