مع أجواء زيارة الاربعين.. حالات الزواج في آب انخفضت 30% ومعدل الطلاق مستقر

وجاء عدد حالات الزواج منخفضة بنحو 30% مقارنة بالمتوسط الشهري البالغ حوالي 25 الف حالة زواج شهريا وذلك بسبب موافقة شهر اب لشهر صفر، الا ان معدل حالات الطلاق استمرت حول معدلها الشهري ذاته.وبلغ عدد حالات الزواج في اب من 16 الف حالة، فيما بلغ عدد حالات الطلاق من 5400 حالة طلاق.