لجنة نيابية توصي باحالة مدير الدائرة القانونية في النقل الى النزاهة

– محلي

اوصت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادي النيابية، الخميس، باحالة مدير الدائرة القانونية في النقل الى هيئة النزاهة.

وقال عضو اللجنة النائب عامر عبد الجبار لـ السومرية نيوز، ان "مدير عام الدائرة القانونية في احيل عدة مرات الى التحقيق لوجود اشكالات كثيرة"، مبينا ان "هذا الشخص كان موظفا في وترك العمل بالوزارة دون معرفة الاسباب وانتقل بعدها لوزارة النقل".

واضاف ان "هناك شبهات فساد حول والتي احيلت الى الادعاء العام مع ملفات فساد عديدة، حيث خاطبنا وزير النقل رزاق السعداوي عدة مرات حول وجود ملفات فساد في عهد الحكومات السابقة وتمت احالها لهيئة النزاهة والدائرة القانونية بوزارة النقل، الا ان الاخيرة لم تطلب اقامة دعوى قضائية".

وذكر ان "الجنة عدما استضافة وزير النقل في وقت سابق استغرب الوزير من عدم طلب الدائرة القانونية رفع شكوى عن ملفات الفساد السابقة في عهد السابقة"، مطالبا بـ"احالة مدير الدائرة القانونية في الوزارة الى هيئة النزاهة والى المحاكم المختصة".