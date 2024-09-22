10% منهم ستكون التجربة الأولى لهم.. مدارس العراق تحتضن 12 مليون طالب بعد "فراق الصيف"

وواكبت عدسة السومرية نيوز، فعاليات الأولى في المدارس خلال الأول لانطلاق العام الدراسي الجديد، فيما حضرت بعض الشخصيات الرفيعة في محافظات مختلفة ببعض المدارس شهدت انطلاق اول أيام العام الدراسي مثل محافظين او رؤساء مديريات تربية وشخصيات أخرى.من جانبه، قال مدير الاشراف التربوي في الكرخ الأولى اوس الحمداني، للسومرية نيوز، ان مؤسسات ومدارس الكرخ الأولى مستعدة بكامل استعداداتها من كتب ورحلات والاستعداد لافتتاح مدارس جديدة هذا العام لفك الزخم وازدواج الدوام، مشيرا الى المشرفين التربويين بالتواجد في المدارس لمتابعة الية استقبال التلاميذ والملاكات التربوية.