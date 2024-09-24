حوالي ترليون دينار "لا تجد من يقترضها".. مبادرة الطاقة الشمسية للمنازل تنفق 0.02% فقط حتى الان

وقال النائب أمانج الهركي، إن "مبادرة البنك المركزي لتمويل الطاقة الشمسية لم تتوقف، والمبلغ المخصص للمشروع يبلغ تريليون دينار (800 مليون دولار)، تم صرف 230 مليون دينار منه حتى الآن، رغم ذلك، فإن مشكلة المبادرة تكمن في التعامل مع البنوك التي تواجه صعوبات في تسيير الآلية المقررة، إلى جانب غياب التوعية الكافية لدى المواطنين حول فوائد هذه المبادرة".وأشار النائب، إلى أن "المبادرة تقدم قروضاً بفائدة منخفضة تصل إلى 5 في المئة موزعة على خمس سنوات، ما يعني أن المواطن سيتحمل 1 % فقط سنوياً، ورغم وضوح الفكرة إلا أن المواطنين لم يتعرفوا بعد على مدى فائدتها، وهذا يعد جزءاً من المشكلة".وأوضح أن "هناك خلافات فنية في المواد المطلوبة لتنفيذ المشروع"، مستدركاً بالقول: "تم التغلب عليها من خلال اللجنة النيابية مع 54 الحكومية، حيث تم تحديد المواصفات الفنية التي ستوزع على جميع المنافذ والمناطق الحدودية والجمارك لضمان تطبيق مواصفات عالمية".