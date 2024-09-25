واسط.. تظاهرة حاشدة أمام حقل تطالب بفرص العمل (صور)

شهدت محافظة واسط، مساء الأربعاء، تظاهرة حاشدة أمام حقل الاحدب النفطي تطالب بتوفير فرص العمل.

وقال مراسل السومرية، إن متظاهرين من شباب قضاء الاحرار في محافظة خرجوا بتظاهرة حاشدة امام حقل الاحدب النفطي للمطالبة بتوفير فرص العمل والوظائف التي أعلنت من تشغيل ومكتب تشغيل قضاء الاحرار.

وأضاف مراسلنا أن المتظاهرين طالبوا رئيس والوزراء والجهات المعنية بإعطائهم الاولوية كونهم متضررين من الغازات المنبعثة من الحقل والتي تتسبب بامراض سرطانية وتنفسية وتشوهات الاطفال.