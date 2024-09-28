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توجيه عراقي يخص التلاميذ والطلبة الوافدين من لبنان
محليات
2024-09-28 | 15:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
2,769 مشاهدة
أصدر وزير التربية
إبراهيم
نامس الجبوري، السبت، توجيها يخص التلاميذ والطلبة الوافدين من
لبنان
.
وقالت التربية في بيان، "في بادرة إنسانية وطنية عاجلة ودعما للطلبة اللبنانيين وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء بتسهيل شؤون النازحين، وزير التربية يوجه
المديرية العامة
للتقويم والامتحانات والجهات المعنية بإصدار ضوابط وتعليمات عاجلة يوم غد الأحد تُعنى بإحتضان التلاميذ والطلبة الوافدين من
لبنان
الشقيقة في المدارس العراقية".
وأضاف البيان "تجنباً من حرمانهم الدراسة لهذا العام وبالسرعة القصوى".
ووجه رئيس
مجلس
الوزراء،
محمد
شياع السوداني،
اليوم
السبت،
وزارة الداخلية
بالتنسيق مع السفارة اللبنانية في العراق، بمنح المواطنين اللبنانيين الراغبين بالمجيء إلى العراق، وثائق سفر سريعة للذين لا يمتلكون جوازات سفر.
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