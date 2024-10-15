السوداني يهنئ المؤيد بمناسبة فوزه بجائزة دولية

هنأ محمد شياع السوداني، رئيس هيئة الإعلام والاتصالات المؤيد بمناسبة فوزه بجائزة الريادة لتطوير تكنولوجيا المعلومات في التي تمنحها منظمة "سامينا" العالمية.

وأشاد السوداني وفق بيان، بـ"الجهود المبذولة من قبل المؤيد في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبما يعزز التحول الرقمي في البلاد، الذي يمثل أحد أهداف الحكومة في تحقيق الإصلاحات الشاملة".

وحصد المؤيد، جائزة الريادة في تطوير خارطة الطريق لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العراق، وتم منحها من قبل منظمة "سامينا" العالمية، وذلك خلال حفل رسمي أقيم بمدينة دبي.