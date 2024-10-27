حدث كبير قرب قاعدة استخبارات شمال "تل أبيب"

وقالت إذاعة "جيش الاحتلال الإسرائيلي" إن هناك 40 جريحا، حالة 15 منهم خطرة، وإنه تم إطلاق على منفذ عملية دهس شمالي تل أبيب.من جهته، قال الإسعاف الإسرائيلي إنه يقدم الإسعاف لعشرات الأشخاص هناك. في حين قالت "يديعوت أحرونوت" إن عدد من المصابين عالقون تحت شاحنة هناك وهم في حالة خطيرة.وأوضحت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن نحو 30 مصابا في حادث الدهس شمالي تل أبيب 15 منهم في حالة خطرة.والعملية وقعت قرب مقر وحدة "8200" التابعة لشعبة العسكرية والتي تعتبر من الوحدات السرية والحساسة في جيش الاحتلال.