حصيلة جديدة لضاحية حادث البصرة "الكارثي"

وقال مراسلنا، إن حصيلة الحادث ارتفعت إلى مصرع 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين، مبيناً أن الضحايا من محافظة .وأشار إلى بعد المسافة بين مكان الحادث وأقرب عليه.وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا، بمصرع وإصابة 7 أشخاص جراء حادث سير "مرعب"، على طريق ميناء أم قصر.وقال مراسلنا، إن حادث مرور وقع على طريق سفوان - ام قصر قرب معمل الثلج بين عجلتين نوع تريلة واخرى باص.وبين، أن الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين بينهم بحالة خطرة.