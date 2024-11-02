في النجف.. حظر استثمار الغابات والاحزمة الخضراء

وقال في بيان، "صوت مجلس حماية وتحسين البيئة في محافظة وبحضور كل اعضائه وبالاجماع على حظر استثمار الغابات والاحزمة في ولاي سبب كان الا اذا كان لصالح استدامة هذه المساحات ونموها وتطويرها".

وأضاف البيان أن القرار "جاء خلال الجلسة الطارئة التي عقدها برئاسة محافظ محبوبة وبحضور محافظ گناوي".



ولفت البيان الى أن "المجلس الزم بقراره المصوت عليه بالاجماع جميع دوائر والجهات المعنية بعدم السماح والترويج لاي طلب في هذا الخصوص".