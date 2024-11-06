بسبب الإهمال.. غضب يلاحق بلدية المنصور بعد مصرع طفل

نيوز – محلي

في حادثةٍ اليمةٍ تكررت كثيرا، لقي طفل مصرعه في "بزل" بمنطقةِ الغزالية ببغداد، فيما ساكنو المنطقةِ بمحاسبةِ الجهاتِ الخدميةِ التي ترمي مخلفاتِها باستمرارٍ بهذا المكان.

بزل مميت انهى حياة عبيدة ذي الاربع سنوات، نتيجة رمي بلدية المنصور مخلفاتها فيه. الأهالي حملوا المسؤولية الكاملة، كون هذه الحادثة هي ليست الاولى التي تزهق ارواح الاطفال في المنطقة. محاسبة دائرة بلدية المنصور ناشد به ساكنو المنطقة، نتيجة الحوادث المتكررة التي اضطرت الاهالي لمنع اطفالهم من الذهاب للمدرسة حفاظا على حياتهم.

