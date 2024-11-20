ما حقيقية تمديد حظر التجوال في العراق؟

نيوز – محلي

نفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، الانباء التي تنشر بمواقع التواصل الاجتماعي حول النية بتمديد حظر التجوال".

وقال المتحدث باسم الوزارة لـ نيوز، ان "حظر التجوال حدد بيومين فقط لا اكثر وهي اليوم الأربعاء وغدا الخميس". وأضاف ان " الانباء التي تنشر بمواقع التواصل الاجتماعي حول النية بتمديد حظر التجوال، عارية عن الصحة".

