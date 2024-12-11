رئيس تحالف العزم في بغداد يعلن إيقاف الإجراءات المتعلقة بمنطقة البكرية

أعلن العزم في القيسي، الأربعاء، عن إيقاف الإجراءات المتعلقة بمنطقة البكرية، فيما قدم شكره لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني على استجابته.

وقال القيسي في تصريح للمكتب الاعلامي للتحالف، "نعرب عن شكرنا وتقديرنا لرئيس محمد شياع السوداني، على استجابته لإيقاف الإجراءات المتعلقة بمنطقة البكرية بشكل مؤقت لحين حسم القانونية المتعلقة بها".

وأشار القيسي إلى أن "هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود مكثفة وتدخل مباشر من قبل رئيس مجلس المشهداني، ورئيس العزم السامرائي"، موضحا أن "المتابعة الميدانية والدفاع المستمر عن حقوق أهالي المنطقة كان لها دور كبير في الوصول إلى هذا القرار".



وأكد القيسي أن "تحالف العزم سيواصل متابعة قضايا المواطنين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لكل التحديات التي تواجههم".



