وقال مصدر امني، لـ نيوز، إن "شاباً عشريني أقدم على انهاء حياته شنقا في قضاء شط بمنطقة الكباسي الكبير".وأشار إلى أن "القوات وصلت محل الحادث وفتحت تحقيقاً بالحادث".وبحسب المصدر، فإن "شقيق المنتحر كان قد أقدم على نفس الخطوة قبل 3 أشهر، وسط شكوك تحوم حول انتمائهما إلى جماعة القربان".