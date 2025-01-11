يوم "رطب" للعراق.. المنخفض الجوي يضع رحاله غربا ويبدأ ارسال الغيوم لكافة المناطق

وشهدت مناطق غرب العراق، امطارا متوسطة تغزر احيانا مستمرة منذ الفجر في مناطق واسعة من محافظة لاسيما شرقها وشمالها وستندفع هذه الامطار خلال الساعات القليلة القادمة لتغطي مساحة اوسع من بينها العاصمة التي وصلتها السحب الممطرة لتهطل زخات مطرية خفيفة الى متوسطة فيها.ومن المتوقع تسجيل زخات خفيفة الى متوسطة في محافظات الفرات الاوسط والمحافظات والشمالية كافة واحيانا تكون الزخات رعدية غزيرةاما المنطقة الجنوبية تكون فرصها اضعف واقل اتساعا، وعموما تكون الموجة المطرية حالة ماطرة سريعة وعبارة عن زخات مطرية خفيفة الى متوسطة ربما هناك بعض ضربات البرق والرعد في بعض المناطق وتنتهي الحالة سريعا مع ساعات المساء الاولى وتبدأ بالانحسار نحو المناطق الشمالية .اما المناطق الوسطى والغربية والشمالية مشمولة تقريبا في اغلب مناطقها بنسبة 90%، فيما تكون الفرص ضعيفة تقريبا في البصرة وجنوب المثنى اما باقي المناطق الجنوبية فمتوقع زخات خفيفة الى متوسطة سريعة التأثير، بحسب بيانات الرصد الجوي.