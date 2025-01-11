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يوم "رطب" للعراق.. المنخفض الجوي يضع رحاله غربا ويبدأ ارسال الغيوم لكافة المناطق

محليات

2025-01-11 | 00:29
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
يوم &quot;رطب&quot; للعراق.. المنخفض الجوي يضع رحاله غربا ويبدأ ارسال الغيوم لكافة المناطق
2,727 مشاهدة

السومرية نيوز-محليات

بدأ المنخفض الجوي يتمركز في مناطق غرب العراق، ليدفع باستمرار بسحب ماطرة نحو وسط وشمال وشرق البلاد، في من المؤمل ان تشمل الامطار 90% من مناطق الوسط والجنوب خلال الساعات القادمة لغاية مساء اليوم.




وشهدت مناطق غرب العراق، امطارا متوسطة تغزر احيانا مستمرة منذ الفجر في مناطق واسعة من محافظة الانبار لاسيما شرقها وشمالها وستندفع هذه الامطار خلال الساعات القليلة القادمة لتغطي مساحة اوسع من بينها العاصمة بغداد التي وصلتها السحب الممطرة لتهطل زخات مطرية خفيفة الى متوسطة فيها.

ومن المتوقع تسجيل زخات خفيفة الى متوسطة في محافظات الفرات الاوسط والمحافظات الشرقية والشمالية كافة واحيانا تكون الزخات رعدية غزيرة

اما المنطقة الجنوبية تكون فرصها اضعف واقل اتساعا، وعموما تكون الموجة المطرية حالة ماطرة سريعة وعبارة عن زخات مطرية خفيفة الى متوسطة ربما هناك بعض ضربات البرق والرعد في بعض المناطق وتنتهي الحالة سريعا مع ساعات المساء الاولى وتبدأ بالانحسار نحو المناطق الشمالية .

اما المناطق الوسطى والغربية والشمالية مشمولة تقريبا في اغلب مناطقها بنسبة 90%، فيما تكون الفرص ضعيفة تقريبا في البصرة وجنوب المثنى اما باقي المناطق الجنوبية فمتوقع زخات خفيفة الى متوسطة سريعة التأثير، بحسب بيانات الرصد الجوي.

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