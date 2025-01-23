أحدهم قتل ابنه.. القبض على رجلان وامرأة يتاجران بالمخدرات بميسان والبصرة

وقال المصدر لـ نيوز، ان "مديرية شؤون مخدرات القت القبض على متاجر بالمواد المخدرة بصحبته امرأة تعمل معه كغطاء في عمليات التهريب بالجرم المشهود في ميسان"، لافتا الى انه "تم ضبط بحوزتهما (14) كيلو غرام من حبوب الكبتاغون المخدرة".وأضاف، ان "شؤون مخدرات اعتقلت تاجر مـخـدرات أقدم على قـتـل نجله وإصابة أحد منتسبيها بجروح أثناء عملية مداهمة مكان تواجده في قضاء شمالي محافظة البصرة".