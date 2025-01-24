نقلهم مجاني لبلادهم.. توديع 33 لبنانياً في الدجيل (صور)

وقال المكتب في بيان ورد لـ نيوز، انه "تم نقلهم بشكل مجاني على نفقة والمهجرين "، موضحا ان "عدد الأفراد 33 شخصا".وأضاف: "حضر مراسم التوديع عدد من أهالي قضاء الدجيل، إلى جانب القائممقام، الذين ودعوا العوائل في أجواء سادها التآخي والتضامن، مؤكدين دعمهم وتقديرهم لضيوف العراق".وأشار كادر المكتب إلى أن "الوزارة حرصت على تسهيل عملية نقل العوائل وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم، ضمن التزامها بتقديم الرعاية الإنسانية وخدمة الضيوف الكرام".