حصيلة جديدة تخص حادث المعتمرين قرب عرعر

وقال المتحدث باسم المديرية في حديث لـ نيوز، إن "المعتمرين توقفوا للاستراحة في أحد المطاعم القريبة من الطريق، وبعد استئناف رحلتهم، اصطدمت شاحنة كبيرة بسيارتهم بشكل عنيف، ما تسبب في وقوع الكارثة".

وأضاف ستوني أن "الحادث أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص على الفور، أحدهم من قضاء چمچمال بينما لم يتم الكشف بعد عن هوية الضحيتين"، موضحا أنه "تم تسجيل إصابة سبعة أشخاص بحالات تتفاوت بين الخطرة والمتوسطة".

وكان مصدر أمني أفاد، مساء الاثنين، بوفاة شخص وإصابة آخرين بحادث سير لحافلة معتمرين قرب منفذ عرعر الحدودي مع .