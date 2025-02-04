"لن ننسى هذا الظلم".. الحشد الشعبي يوجه رسالة الى البرلمان

وذكر مكتبها الإعلامي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "ما يتعرض له أبناء الحشد من تأخير في إقرار القوانين وحرمان من إمضاء الحقوق، يمثل انتهاكًا لميثاق الوفاء وتجاهلًا لحقوق الشهداء".



وتابع، ان "التاريخ والشعب لن ينسيا من يساهم في هذا الظلم"، داعيا "مجلس النواب والكتل السياسية بالتدخل".