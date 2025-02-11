وفاة موقوف لأسباب مجهولة في النجف

أفاد مصدر أمني، بوفاة موقوف في محافظة .​

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن " احد الموقوفين الذين افرج عنه وبقي داخل الموقف لاسباب غير معروفة في مركز للشرطة توفي قبل قليل".

وأضاف المصدر أنه "قوة أمنية فتحت تحقيقا في وفاة الموقوف".