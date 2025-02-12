توجيه حكومي جديد بشأن البيوت التراثية البغدادية… فما مصيرها؟

وذكرتْ مدير المنتديات الثقافيَّة في أمانة بغداد، خولة أنَّ "هذه الخطة تأتي تزامناً مع حصول على لقب عاصمة السياحة العربيَّة، فهناك توجّهٌ من الحكومة بشكلٍ عامّ، وأمانة بشكلٍ خاصّ، لترميم تلك البيوت وتحويلها إلى مراكز ثقافية، بحسب الصحيفة الرسمية.وتابعت، ان "أمانة ستفتح خلال الشهر الحاليّ، ثلاثة مشاريع ترفيهيَّة ضمن قاطع بلديَّة الأعظميَّة بهدف زيادة المساحات والارتقاء بالواقع الجماليِّ للعاصمة بغداد".