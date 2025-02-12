محافظة جديدة تعطل الدوام الرسمي يوم غد الخميس

وذكر ديوان محافظة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان المحافظ عدنان محمد عباس الشمري قرر تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر الحكومية بالمحافظة يوم غد الخميس الموافق 13 شباط/فبراير 2025، وذلك بمناسبة ذكرى ولادة الإمام المهدي (عج).وفي وقت سابق، أعلنت عدد من المحافظات العراقية، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس وهي وذي قار وبابل وكربلاء وواسط، ميسان.