سحب خارقة سترمي "مقذوفات صلبة" والموجة ستكون دفعتين.. تفاصيل موجة الأمطار "الأقوى" على العراق

وبحسب بيانات الطقس، فإن الحالة الممطرة المرتقبة ستكون قوية وهي الافضل والاقوى هذا الموسم حتى الان ، وستكون عبارة عن امطار غزيرة، وعواصف رعدية قوية، وزخات حالوب، وارتفاع مناسيب المياه وفيضانات محلية وسيول متوقعة خلال مرور هذه الحالة.وتشير المعلومات الى ان المناطق المشمولة بقوة هي كافة المناطق الجنوبية والوسطى والشرقية والغربية وبعض المناطق الشمالية بشكل اقل.وستكون الحالة عبارة عن جزئين، جزء يبدا مع ساعات صباح الاربعاء وحتى الخميس، وهو الجزء الاول للحالة وتكون الامطار فيه رعدية متوسطة الى خفيفة وربما هناك بعض الغزارة أحيانا، وينتهي هذا الجزء مع ساعات صباح الخميس .تعقب ذلك فترة استراحة قصيرة من ساعات صباح الخمس وحتى مساءه ، ليبدأ الجزء الثاني وهو الاقوى والاطول ويعتبر ذروة الحالة الممطرة حيث ستمشط فيه السحب الرعدية والممطرة بقوة كافة مناطق جنوب ووسط وشرق وغرب محملة بكميات كبيرة من الامطار وزخات الحالوب .ويبدأ هذا الجزء مع ساعات مساء الخميس في الاقسام الجنوبية ويمتد مع ساعات فجر وصباح الجمعة ليشمل مناطق وسط وجنوب البلاد وتستمر السحب الرعدية القوية بالنشوء وتساقط الزخات المطرية الغزيرة طيلة يوم الجمعة وحتى ساعات فجر وصباح السبت .وستكون الذروة وقوة الحالة بين ساعات مساء الجمعة وصباح السبت ، مع تحذيرات من فرصة كبيرة ومرتفعة لتطور سحب رعدية خارقة (سوبر سيل) في مناطق عشوائية من المنطقتين والجنوبية، حيث أن المناطق التي ستتأثر بهذه السحب ستكون عرضة للغرق وارتفاع مناسيب المياه بشكل كبير ايضا عرضة لهطول زخات كثيفة من (الحالوب) وربما يكون بأحجام كبيرة، مع نشاط رعدي شديد .وتشير البيانات الى ان بعض المناطق والجنوبية من الممكن ان تستمر فيها زخات الامطار حتى ساعات مساء السبت وربما حتى فجر الاحد ، وسيكون انخفاض درجات الحرارة طفيفا جدا ما بين درجة الى درجتين في كافة المناطق .