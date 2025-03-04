المحتوى الهابط يطال محالا وعارضات الأزياء في العراق

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بأن مكافحة المحتوى الهابط ستتخذ إجراءات قانونية ضد محال وعارضات الأزياء في والمحافظات.

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "لجنة مكافحة المحتوى الهابط في تتخذ إجراءات قانونية ضد عدد من محال الملابس وعارضات الأزياء بسبب نشر محتوى غير لائق".

وأضاف المصدر أنه "اعتبارا من يم غد ستتم عملية الرصد واستحصال الموفقات القضائية والمباشرة بعملية الاغلاق واعتقال العارضات في عموم العراق".



وتنفذ العراقية منذ أشهر عدة، حملة ضد ما وصفته بـ"المحتوى الهابط" من خلال توقيف، وفق مذكرات قبض قضائية، شخصيات اشتهرت بنشر مقاطع فيديو على قيل إنها "مسيئة".