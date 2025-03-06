في بابل.. إحباط محاولة انتحار شاب من أعلى جسر

وذكرت في بيان، إن "دورية نجدة تابعة لقيادة شرطة محافظة تمكنت من إحباط محاولة انتحار شاب حاول القفز من أعلى في شط جنوبي المحافظة"، موضحة أنها "تمكنت من السيطرة على الشاب وإحباط محاولته الإنتحار".وأضاف أن "المعلومات الأولية أظهرت أن الشاب يعاني من اضطرابات نفسية دفعته إلى محاولة الانتحار وقد قام المختص باتخاذ التدابير القانونية المقتضية في الواقعة".