تفاصيل جديدة عن "أبو دلال" وعلاقته بمدير نفط الوسط.. مناشدات نيابية للنزاهة بالتدخل

وقال لـ نيوز، ان "هناك معلومات وردت لنا ان المدعو امجد "أبو دلال" هو المسؤول الاقتصادي لجهة سياسية متنفذة في شركة نفط الوسط".وأضاف ان "المعلومات اكدت ان لا اجراء يمر في الشركة الا من بعده والتفاهم على نسب الرشى والعمولة".ودعا "هيئة الى تقصي الحقائق حول هذا الموضوع واحالة من تثبت ادانته الى العادل".وكان عضو النفط والطاقة النيابية علاء الحيدري قد اكد لـ نيوز، ان "هذا أبو دلال هو مقرب من مدير عام نفط الوسط وهناك علاقة اقتصادية"، موضحا ان "هذا الشخص يسيطر على بعض تفاصيل إدارة شركة نفط الوسط ومدير الشركة".