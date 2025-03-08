بعد غرق بغداد .. غضب شعبي يشكك بجهوزية أمانة العاصمة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الله بالخير
من
05:20 AM
الى
05:50 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
أول توجيه من ترامب بشأن صلاحيات ماسك
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-518719-638770175072440563.jpeg
بعد غرق بغداد .. غضب شعبي يشكك بجهوزية أمانة العاصمة
محليات
2025-03-08 | 02:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
606 شوهد
السومرية
نيوز – محلي
شهدت العاصمة العراقية بغداد، يوم أمس، هطول أمطار غزيرة أدت إلى غرق العديد من شوارعها وأحيائها، مما أثار استياء المواطنين وشكوكهم حول جاهزية أمانة
بغداد
في التعامل مع مثل هذه الحالات.
وعبر العديد من سكان
بغداد
عن استيائهم من تكرار مشهد غرق الشوارع مع كل موجة أمطار، مشيرين إلى أن "ذلك يعكس ضعف البنية التحتية ونقص الاستعدادات اللازمة".
ففي منطقة الكرادة، على سبيل المثال، أظهرت مقاطع فيديو غرق الطرقات بالكامل، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور.
كما أظهرت مقاطع فيديو أخرى ضباط مرور يحاولون مساعدة المركبات العالقة بسبب ارتفاع منسوب المياه.
وفي مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد المواطنون أداء الجهات المعنية، متسائلين عن "جدوى التصريحات الرسمية حول الاستعدادات المسبقة لمواجهة الأمطار".
وأشار بعضهم إلى أن "هذه المشكلات تتكرر سنويًا دون حلول جذرية، مما يزيد من معاناتهم ويعطل حياتهم اليومية".
تصريحات أمانة
بغداد
وقبل أيام من هطول الأمطار، أعلنت أمانة
بغداد
عن جاهزيتها لمواجهة موجة الأمطار المتوقعة، حيث وجه أمين
بغداد
عمار موسى "جميع الدوائر والتشكيلات بالاستعداد والدخول في حالة الإنذار القصوى".
وأكدت الأمانة أنها "قامت بتصفير جميع خطوط ومحطات التصريف ونفذت خطة طوارئ استباقية قبل هطول الأمطار".
بعد هطول الأمطار الغزيرة، أكدت الأمانة تطبيق خطة الطوارئ واستنفار كوادرها للسيطرة على تجمعات المياه، مشيرة إلى أن "الطاقة الاستيعابية لمحطات التصريف تبلغ 28 ملم، إلا أن شدة الأمطار الحالية فاقت هذا المعدل".
ورغم تصريحات أمانة
بغداد
حول جاهزيتها واستعداداتها المسبقة، إلا أن الواقع على الأرض أظهر عكس ذلك، حيث غمرت المياه العديد من الشوارع والأحياء، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور وتضرر ممتلكات المواطنين.
هذا التناقض بين التصريحات الرسمية والواقع الميداني أثار استياء المواطنين وزاد من فقدان الثقة في الجهات المعنية.
مطالب المواطنين
وطالب مواطنون امانة
بغداد
"باتخاذ إجراءات جادة وفعّالة مع تطوير شبكات تصريف المياه، لضمان عدم تكرار هذه المشكلات مع كل موسم أمطار".
ودعوا إلى "وضع خطط استراتيجية طويلة الأمد لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، وتخصيص الميزانيات اللازمة لتنفيذها، بهدف حماية ممتلكاتهم وضمان سلامتهم".
ويبقى التحدي الأكبر أمام الجهات المعنية هو تحويل التصريحات والوعود إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع، والعمل بجدية على تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، لضمان عدم تكرار مشاهد الغرق والفيضانات في المستقبل.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
بعد تطمين القضاء.. عضو باللجنة القانونية "يشكك" بعدم شمول "خاطفي الايزيديات" بالعفو
04:15 | 2025-02-12
جهاز مكافحة الإرهاب: نتعرض الى هجمة اعلامية مفتعلة تشكك بوطنية قادتنا وابطالنا
05:47 | 2025-01-04
بغداد.. سلسلة حوادث مأساوية تهز العاصمة خلال ساعات
07:36 | 2025-02-14
"إجرام بغداد" تحل لغز جريمة قتل غامضة وتعتقل الجناة غربي العاصمة
05:18 | 2025-01-27
امطار
بغداد
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تفاصيل لما سيحصل في العراق للأيام الأربعة المقبلة.. استعدوا
محليات
36.84%
01:55 | 2025-03-07
تفاصيل لما سيحصل في العراق للأيام الأربعة المقبلة.. استعدوا
01:55 | 2025-03-07
اغلاق طريق حيوي في بغداد بسبب ارتفاع منسوب المياه
محليات
23.45%
12:55 | 2025-03-07
اغلاق طريق حيوي في بغداد بسبب ارتفاع منسوب المياه
12:55 | 2025-03-07
إيران ترد على رسالة ترامب حول التفاوض بشأن النووي
دوليات
20.29%
11:14 | 2025-03-07
إيران ترد على رسالة ترامب حول التفاوض بشأن النووي
11:14 | 2025-03-07
بغداد.. خروج نفق عن الخدمة بسبب ارتفاع منسوب المياه
محليات
19.42%
13:10 | 2025-03-07
بغداد.. خروج نفق عن الخدمة بسبب ارتفاع منسوب المياه
13:10 | 2025-03-07
المزيد
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آذار ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-03-08
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آذار ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-03-08
ناس برمضان
قمبر علي بغداد - الحلقة ٧ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-07
ناس برمضان
قمبر علي بغداد - الحلقة ٧ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-07
من الأخير
حيدر الملا الا طالباني - حلقة ٧ | الموسم 2
17:00 | 2025-03-07
من الأخير
حيدر الملا الا طالباني - حلقة ٧ | الموسم 2
17:00 | 2025-03-07
ليلة رمضانية
الشيخ اوس الخفاجي - الحلقة ٧ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-07
ليلة رمضانية
الشيخ اوس الخفاجي - الحلقة ٧ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-07
قطع وريد
الحلقة ٧ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-07
قطع وريد
الحلقة ٧ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-07
بال 90
شارع الداخل الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني؟ - الحلقة ٧ | رمضان 2025
14:00 | 2025-03-07
بال 90
شارع الداخل الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني؟ - الحلقة ٧ | رمضان 2025
14:00 | 2025-03-07
أهل الخطايا
حلقة ٧ | رمضان 2025
13:15 | 2025-03-07
أهل الخطايا
حلقة ٧ | رمضان 2025
13:15 | 2025-03-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-07
العراق في دقيقة
07-03-2025 | 2025
12:30 | 2025-03-07
العراق في دقيقة
07-03-2025 | 2025
12:30 | 2025-03-07
زار رمضان
جولة مميزة في السوق - الحلقة ٧ | رمضان 2025
11:45 | 2025-03-07
زار رمضان
جولة مميزة في السوق - الحلقة ٧ | رمضان 2025
11:45 | 2025-03-07
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آذار ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-03-08
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آذار ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-03-08
ناس برمضان
قمبر علي بغداد - الحلقة ٧ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-07
ناس برمضان
قمبر علي بغداد - الحلقة ٧ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-07
من الأخير
حيدر الملا الا طالباني - حلقة ٧ | الموسم 2
17:00 | 2025-03-07
من الأخير
حيدر الملا الا طالباني - حلقة ٧ | الموسم 2
17:00 | 2025-03-07
ليلة رمضانية
الشيخ اوس الخفاجي - الحلقة ٧ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-07
ليلة رمضانية
الشيخ اوس الخفاجي - الحلقة ٧ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-07
قطع وريد
الحلقة ٧ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-07
قطع وريد
الحلقة ٧ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-07
بال 90
شارع الداخل الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني؟ - الحلقة ٧ | رمضان 2025
14:00 | 2025-03-07
بال 90
شارع الداخل الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني؟ - الحلقة ٧ | رمضان 2025
14:00 | 2025-03-07
أهل الخطايا
حلقة ٧ | رمضان 2025
13:15 | 2025-03-07
أهل الخطايا
حلقة ٧ | رمضان 2025
13:15 | 2025-03-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-07
العراق في دقيقة
07-03-2025 | 2025
12:30 | 2025-03-07
العراق في دقيقة
07-03-2025 | 2025
12:30 | 2025-03-07
زار رمضان
جولة مميزة في السوق - الحلقة ٧ | رمضان 2025
11:45 | 2025-03-07
زار رمضان
جولة مميزة في السوق - الحلقة ٧ | رمضان 2025
11:45 | 2025-03-07
اخترنا لك
بشقق تصل لـ آلاف الدولارات.. حال احد المجمعات السكنية وسط بغداد
04:01 | 2025-03-08
انهاء مشكلة دفع الأموال للعبور بين كركوك وصلاح الدين
03:42 | 2025-03-08
مركز الأمن السيبراني العراقي يحذر من رسالة احتيالية انتشرت على فيسبوك
02:28 | 2025-03-08
بدءاً من اليوم العراق بلا غاز إيراني.. ترجيحات بصيف قاس والكهرباء تعلق
02:12 | 2025-03-08
البصرة.. انقطاع التيار الكهربائي عن قضاء الزبير لأكثر من 8 ساعات
16:55 | 2025-03-07
شرطة بغداد تنقذ مواطنين من حريق كبير في البتاوين
16:20 | 2025-03-07
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
استطلاعات
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.