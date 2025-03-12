مجموعة من التدريسين يوجهون مناشدة لرئيس الوزراء ووزير التعليم

وذكر بيان لمجموعة من التدريسين في رئاسة جامعة النهرين ورد لـ نيوز، "الى أنظار ووزير التعليم العالي، فان مجموعة من التدريسين في رئاسة جامعة النهرين يتعرضون الى أسلوب تعسفي من قبل مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية عمر فاروق عبد الرشيد، حيث اصدر كتاب رسمي يلزم جميع التدريسين في مختلف الأقسام العلمية التابعة له بتوقيع الحضور والانصراف في مكتبه علما أن مكتبه يقع في الطابق الثالث وعلى التدريسي أن يصعد ثلاثة طوابق بستة ادرج".واضاف ان "بعض الأقسام قريبة منه والبعض الآخر بعيد وفي بنايات أخرى وان عدد من التدريسين بأعمار تتجاوز 55 عاما بل تتجاوز الستين عاما وبلقب علمي بدرجة أستاذ مساعد وبدرجة أستاذ مما يتوجب عليهم الصعود والنزول لهذه الطوابق مرتين في اليوم علما في الحضور والانصراف".وذكر ان "النسق المعتمد وجود استمارات الحضور والانصراف كل في قسمه هل يجوز أذلال التدريسي الذي افنى عمره في تخريج الأجيال ومد الدولة بمختلف الاختصاصات أن يعامل بهذه الطريقة المذلة من قبل مسؤول لا يقدر ذلك الوضع الاكاديمي وبهذه الطريقة المهينة للاستاذ الجامعي ومكانته المجتمعية والعلمية".