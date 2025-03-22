اعتقال 60 أجنبيا مخالفا للإقامة في بغداد

وقالت القيادة في بيان، "فقاً للخطة الامنية المرسومة لشهر رمضان لتعزيز الامن والاستقرار وبهدف متابعة وتدقيق العمالة الاجنبية في كافة قواطع المسؤولية، تمكنت تشكيلات (الفرقة الاولى شرطة اتحادية، قيادة شرطة ، لواء المغاوير قيادتنا) بإسناد الاجهزة والوكالات الاستخبارية، من القاء القبض على (60) اجنبيا مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية وذلك ضمن مناطق (الزعفرانية، زيونة، ابي غريب) بجانبي والرصافة".

وأضاف البيان "تم تسليم المخالفين الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".